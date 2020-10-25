Незвичне місце для підпільного покеру обрали винахідливі іспанські поціновувачі гри. Ховаючись від карантинних обмежень, хлопці обладнали клуб за потаємними дверима магазину вин.

Пандемія завдала серйозного удару по офлайн-покеру у всьому світі. У деяких країнах жива гра поступово повертається до життя, однак із серйозними обмеженнями. А там, де заходи безпеки є більш суворими, фанати гри часто йдуть на порушення закону.

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В іспанському місті Аліканте елітний загін Національної поліції здійснив рейд на один із закладів, який під прикриттям винного магазину працював, як підпільний покерний клуб. За одним із стелажів полісмени виявили потаємні двері, які вели у повноцінний гральний заклад, який може вміщати до 40 осіб.

Підпільну гру організовував власник винного магазину, який запрошував клієнтів через соціальні мережі. Маскуватися винахідливому бізнесмену вдавалось недовго. Через великий ажіотаж, крамниця працювала фактично цілодобово, що і викрило злочинця. Власнику закладу загрожує кримінальна відповідальність.