Ця острівна держава першою дозволила роботу казино в країні без жодних карантинних обмежень.

Майже по всьому світу гемблінгова сфера потроху виходить з коронавірусної сплячки. Але саме острівна Нова Зеландія змогла дозволити грати в живий покер так, як це було до пандемії.

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Відзначимо, що казино в інших країнах можуть працювати лише з дотриманням особливих норм безпеки.

Нова Зеландія постраждала від коронавірусу значно менше, ніж переважна більшість інших країн. Це головна причина, чому тут дозволили роботу казино навіть без додаткової дезінфекції ігрових зон.

Влада країни заявила, що новозеландці дуже відповідально поставилися до усіх карантинних норм, тому ситуація з пандемією значно покращилася. А значить немає причин забороняти людям повертатися до звичного життя.