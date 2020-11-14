Мировая серия покера, которая в этом году состоялась полностью в онлайне, не спешит прощаться с игроками до 2021 года. Организаторы проведут еще один Main Event, а чемпион мира определится уже в "живой" игре.

WSOP-online 2020 подарил немало знаковых событий. В частности, в главном турнире, где шла борьба за звание чемпиона мира, покеристы собрали рекордный для онлайна призовой фонд – более 27 миллионов долларов. Многие эксперты и регуляры, впрочем, не получили привычных ярких эмоций. Следовательно, уже в ноябре-декабре получат возможность повторить. Турнир стартует в двух полушариях в разное время. Сначала в онлайне, а решающая стадия уже состоится перед объективами камер.

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Начальный этап турнира с классическим бай-ином 10 тысяч долларов стартует в сети 29 ноября, этот турнир будет международным. А вот американцы вступят в борьбу 13 декабря и также определят участников финального стола. 9 сильнейших игроков из международного турнира сойдутся уже в офлайне в казино в Розвадове 15 декабря. Аналогичные баталии стартуют в американской версии 28 декабря в Лас-Вегасе.



Финальный стол WSOP Main Event. Фото: wsop.com

Именно в столице игорного бизнеса и определится чемпион мира. Победители обоих финалок будут вживую играть хедз-ап, а кроме главного приза, лучший игрок планеты получит бонусом 1 миллион долларов. Решающую схватку будет транслировать спортивный кабельный гигант ESPN, а комментировать будут старожилы WSOP Лон Макихерн и Норман Чад.