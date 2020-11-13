Успешный канадский покерист-профессионал Сэм Гринвуд стал победителем турнира хайроллеров в онлайне.

Заплатить огромный бай-ин в 25 тысяч долларов позволили себе 115 игроков. Среди них, в частности, известный бизнесмен, актер, блогер, покерист, ловелас и просто веселый парень Дэн Билзерян.

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Он, к слову, был едва ли не главным создателем экшена в турнире. Активно рейзил, блефовал, набивал лидерский стек и сразу проигрывал значительную его часть. Такая стратегия успеха Дэну не принесла и он вылетел еще до призовой зоны. Впрочем, и без него громких имен за финальным столом хватало: Федор Хольц, Райнер Кемп, Матиас Эйбингер и, конечно, упомянутый уже Сэм Гринвуд. Собственно, именно последние двое и разыграли титул в хедз-апе.

Оставшись тет-а-тет, Эйбингер и Гринвуд решили поделить призовые. И хотя трофей в итоге достался канадцу, австриец получил чуть больший куш. Маттиас получил 583 тысячи долларов, а Сэм – 548 тысяч.