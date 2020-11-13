Успішний канадський покерист-професіонал Сем Ґрінвуд став переможцем турніру хайролерів в онлайні.

Заплатити чималий бай-ін у 25 тисяч доларів дозволили собі 115 гравців. Серед них, зокрема, відомий бізнесмен, актор, блогер, покерист, ловелас і просто веселий хлопець Ден Білзерян.

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Він, до слова, був чи не головним творцем екшну в турнірі. Активно рейзив та блефував, набивав лідерський стек і одразу програвав значну його частину. Така стратегія успіху Дену не принесла і він врешті вилетів ще до призової зони. Утім і без нього гучних імен за фінальним столом не бракувало: Федор Хольц, Райнер Кемпе, Матіас Ейбінгер і, звісно, згаданий вже Сем Ґрінвуд. Власне, саме останні двоє і розіграли титул у хедз-апі.

Залишившись тет-а-тет, Ейбінгер та Ґрінвуд вирішили поділити призові. І хоча трофей у підсумку дістався канадцеві, австрієць отримав трохи більший куш. Матіас отримав 583 тисячі доларів, а Сем – 548 тисяч.