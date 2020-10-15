Покер нерідко стає сімейною справою. Розділити захоплення інтелектуальною грою можуть чоловік та дружина (наприклад Джейсон і Наташа Мерсьє чи Філ Лаак і Дженніфер Тілі), батько і діти (Дойл Брансон та його чада) і так далі.

Проте один випадок "сімейного підряду" у покері виділяється на фоні подібних. Річ у тому, що в канадському сімействі Грінвудів одразу троє братів стали професійними покеристами! До всього, двоє із них ще й близнюки. Мова про Сема, Люка та Макса Грінвудів.

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Безумовно, найуспішнішим із тріо є Сем. Він може похвалитися понад 22 млн доларів призових у живих турнірах і браслетом WSOP. При тому, що Сем є постійним учасником турнірів хайролерів та тренує інших гравців, він часто заявляє, що покер не є його головною професією, адже він ще й активно торгує на біржі.

Близнюк Сема – Люк за покерним столом не такий успішний як брат, але теж не пасе задніх. В нього понад 4 млн доларів призових та кілька помітних перемог. Зокрема, вже у 2020 році до початку пандемії Люк встиг виграти один з турнірів Australian Poker Open, що принесло йому понад 400 тисяч доларів. Врешті, Макс Грінвуд – найстарший із братів. Виграв він найменше з усіх – трохи більше 2 млн доларів. Щоправда, на відміну від Люка, у нього є браслет WSOP. Крайніми роками Макс грає відчутно менше за братів, бо вирішив присвятити більшість часу мандрам.

Водночас, минулого року він таки взяв участь у знаковій події. У престижному турнірі на Карибах з бай-іном 25 тисяч доларів одразу троє братів потрапили до призової зони! Із 1039 учасників Люк фінішував 98-м, Сем – 49-м, а Макс – 47-м.

Щоправда, за столом брати, звісно, не можуть допомагати один одному. Так на серії Triton Poker Super Highroller у 2018 Сем вибив Люка з гри незадовго до призової зони. Сам, щоправда фінішував тоді 4-м, заробивши 1,5 млн доларів, тож згодом мав можливість гарно попросити пробачення у близнюка.