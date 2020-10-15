Зірковий американський покерист Даг Полк може робити три речі одночасно: готуватися до матчу з Негреану, обговорювати деталі цього поєдинку і… діставати інших гравців.

Нагадаємо, зараз Даг продовжує посилено тренуватися перед принциповим і відповідальним поєдинком проти Даніеля Негреану. Це принципова дуель, на кону якої стоятимуть далеко не лише гроші.

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Хоча, звісно, фінансова сторона також важлива. Тим паче, переможець отримає аж мільйон доларів. Також Даг і Даніель домовилися про кількість роздач (25 тисяч) та ліміти (200/400 доларів).

Та, зрештою, складні характери обох хлопців все ж далися взнаки. Суперники почали сперечатися і поєдинок, який має стартувати уже першого листопада, потрапив під загрозу зриву. Зараз Полк та Негреану запевняють, що роблять усе можливе, аби матч відбувся.

Даг, на правах фаворита, навіть дозволяє собі гострі випади у бік суперника:

Я пішов з покеру. Після цього не зіграв жодної руки. Повернувся лише тому, що Даніель хоче віддати мені свій мільйон доларів

Але одного конфлікту американцеві замало. Паралельно він ще "проїхався" по відразу декількох покеристах. Зокрема, трохи уваги Полка перепало Метові Беркі та Крістіанові Сото. Очевидно, Даг не збирається зберігати енергію на бій з Негреану.