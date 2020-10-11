Даніель Негреану і Даг Полк ніяк не можуть узгодити деталі свого хедз-ап поєдинку.

Нагадаємо, ця дуель обіцяла стати однією з найочікуваніших у році. Адже на кін суперники ставили не лише гроші. Негреану і Полк — давні покерні вороги. Зустріч мала стартувати уже першого листопада.

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Сторони узгодили чимало: дату, суму (кожен мав внести по мільйону доларів), а також кількість роздач і ліміти (25 тисяч, 200/400 доларів). Кожну сесію вони збираються грати не менше двох годин і відразу за двома столами одночасно.

Та узгодивши ключові правила матчу, Негреану і Полк раптово почали сваритися стосовно інших деталей. Хлопці палко сперечалися стосовно того, які саме допоміжні засоби можна використовувати. Мова про аналітичні програми, на основі яких професіонали формують стратегію на матч.

Даніель вимагає битву без жодних "шпаргалок". Даг же ж заявив, що готується до дуелі, тому хоче, аби йому дозволили бачити підготовлені нотатки та діаграми. Згодом Полк взагалі запевнив, що Негреану банально "зливається" з матчу і просто шукає приводу зірвати поєдинок. Далі суперники продовжили мірятися характерами і красномовністю: кожен розповідав, що "і так пішов на значні поступки". Тож чи відбудеться покерна битва — велике питання.