"Galfond Challange" залишається одним із найпомітніших дійств у світі покеру з високими ставками, особливо зважаючи на пандемію, і відповідно, брак "живої" гри.

Якщо ви встигли підзабути, у рамках свого челенджу відомий профі Філ Гальфонд протистоїть будь-кому, хто готовий кинути йому виклик у Пот-Ліміт Омаху з блайндами 200/400 доларів і вище. Гальфонд уже розібрався із кількома суперниками і здавалося така сама доля чекає і на Ченса Корнута. За 9 ігрових сесій власник браслету WSOP і покерний тренер програв Філу майже 300 тисяч доларів.

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Утім після цього опоненти взяли паузу і вона точно пішла на користь Корнуту. За дві наступні сесії (а це понад 1000 зіграних роздач) Ченс відіграв у Гальфонда більш ніж половину свого відставання – 159 тисяч доларів!

При цьому починалося для нього усе не дуже добре. Корнут програв банк у понад 50 тисяч доларів, впіймавши на флопі сет і комбо-дро. Утім ні стріт, ні флеш йому не закрилися, а у Гальфонда виявився старший сет. Та згодом, Ченс взявся один за одним вигравати невеликі банки, зокрема кілька разів розкриваючи на рівері блеф опонента.

Отож тепер перевага Філа Гальфонда скоротилася до приблизно 120 тисяч доларів і часу аби нівелювати це відставання у Корнута ще предостатньо. Адже поки суперники відіграли лише 6 тисяч роздач із 35 тисяч запланованих.