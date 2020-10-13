Містер PokerMatch Влад Sidkaaaa розповів про те, як складалися для нього етапи конкурсу, чому він вирішив стати стрімером і як його змінили прямі ефіри на каналах PokerMatch.

- Владе, вітаю зі званням! Як воно бути Містером PokerMatch?

- Круто! Мені вже надіслали чемпіонський браслет, дуже гарний! На руці не ношу, боюся поламати, тож він посів почесне місце на полиці з призами. Там поки що небагато трофеїв, але сподіваюся, що колекція буде поповнюватись.

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- Легко далася перемога в конкурсі?

- Почну з того, що я зареєструвався в "Містері" в останню мить. Якось закрутився і ледь не проґавив дедлайн. Допоміг Андрій Djonidze, нагадав мені про реєстрацію.

- Тепер із тебе належиться йому частка!

- Авжеж, обов'язково. Щось вигадаємо! (посміхається)

- Покерний етап місій та фріролів як складався?

- Місії пройшов упевнено, а ось у фріролі мій шлях у конкурсі міг і скінчитися. В середині турніру встояв з АК проти АА, а десь у топ-13 у мене залишилася половина великого блайнду. І з того моменту пішла розкруточка! Так співпало, що того вечора я стрімив на PokerMatch, і, звісно, емоції зашкалювали. Став вигравати олл-ін за олл-іном, пройшов у топ-9, а потім і на фіналці все склалося!

- Далі був інтелектуальний етап і стріми.

- Тут мені допомогло, що я люблю грати в "Свою гру" на компі. Принцип знав, питання були різні, але вдавалося виграти у своїх суперників. А уже в топ-6 перед стартом візитівок і стрімів відчував свою першість. Все ж таки у мене більше досвіду.

- Уболівали глядачі?

- Звичайно! Хочу подякувати всім, хто поставив мені такі високі оцінки й допоміг перемогти!

- Окрім браслета, ти ще отримав 50 000 гривень призових. Уже придумав, куди витратити приз?

- Незважаючи на те, що це сума для мене досить суттєва, скажу, що гроші в конкурсі були не головним. Хотілося отримати саме браслет! Витратити завжди є на що. Оновлю своє стрімерське місце, там треба світло покращити, щось відкладу, щось піде у банкрол на гру.

- Перш ніж стати професійним покеристом, ти працював дилером. Чому вирішив змінити місце за столом?

- Ще у бутність дилером я потихеньку грав онлайн. Якоїсь миті вирішив зайнятись покером професійно. Спочатку складалося по-різному. Був момент, коли пішов у великий мінус і тимчасово повернувся роздавати карти. З'їздив на серію до Праги, піднакопичив грошей і повернувся у гру. Грати набагато цікавіше, ніж роздавати (посміхається).



Влад Sidkaaaa Сідіхін. Фото: PokerMatch

- А чому вирішив податись у стрімери?

- Знаєш, коли ти в ефірі, це дуже дисциплінує. І в плані організації дня, і в плані самої гри за столом. Раніше міг увімкнути якийсь серіальчик, відволіктися, а нині намагаюся максимально зосередженим бути. Ну й тримати себе у формі - все-таки перед великою аудиторією граю. І ще один важливий для мене момент - хочеться, щоб тебе впізнавали!

- І як, упізнають?

- Так, уяви собі! Нещодавно вийшов до магазину в футболці PokerMatch. І хлопець у черзі дивився на мене довго, а потім і каже: "Ти ж Сідка?". Приємно було. Поспілкувалися, побажав йому везіння у грі.

- Глядачі на стрімах позитивно налаштовані?

- На 98% так. Трапляються різні хейтери і в чаті стріму, і за столами, та намагаюсь не звертати на них уваги. Позитиву в рази більше від усіх іде.

- А з ким із хлопців з команди стрімерів більше спілкуєшся?

- Усі чудові хлопці! Навіть і не знаю, кого виокремити. Із Джоні спілкуємося, земляк все ж таки з Харкова, із Владом "Бетменом" часто граємо в FIFA, дуже імпонує почуття гумору Ігоря. І з тернопільськими бійцями Стьопою Соляником і Тарасом "Дизельком" завжди є про що поговорити. Тож атмосфера серед стрімерів PokerMatch - вогонь!

- Нещодавно ти вперше стрімив слоти PokerMatch. Сподобалось?

- Так, дуже емоційна штука. Весь час який-небудь екшен на слотах. Та й глядачам подобається, дуже багато людей дивилися, писали в чаті. Мені здається, що слоти - це ідеальна історія для розваги. Коли ти маєш умовні 100 гривень, з якими готовий спокійно розпрощатися, можна весело на них пограти. Виграв - чудово, програв - ну й добре. Тільки з таким підходом можна отримувати задоволення від слотів.

- Отже, браслет Містера PokerMatch ти вже маєш. Коли плануєш узяти браслет WSOP?

- Гарне питання! Ну, нехай це буде 2025 рік! А взагалі я не маю якихось жорстких цілей, хочеться показувати стабільну та успішну гру. Поступово підійматись по лімітах і покращувати свої покерні навички.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко