Переможці турнірів, найбільші призові та неймовірні історії успіху в серії Boom-Boom PKO на PokerMatch!

На PokerMatch завершилися головні турніри серії Boom-Boom PKO, яка привернула підвищену увагу любителів покеру. Перевірити свій скіл у покерних змаганнях вийшли понад 5200 гравців, які розіграли мільйони гривень призових. 42 спортсмени вписали свої імена у список чемпіонів та заволоділи чемпіонськими поясами й медалями!

Знайшлися серед них і ті, хто не задовольнився однією перемогою. 11 гравців змогли оформити дублі, а спортсмен із ніком mirrox1 виявився справжньою "акулою" Китайського покеру та взяв одразу три медалі!

Як водиться, не обійшлось і без дивовижних історій, якими так славиться покер. Усе почалося з того, що гравець nnimdaa виграв квиток на Мейн із 5-карткової Омахи в одному з розіграшів на каналі "Директор покеру". Опинившись у числі щасливчиків, наш герой не проґавив свій шанс, зміг дістатися до третього місця та заробив понад 27 000 гривень! Не витративши жодної копійки!

Головний бій серії відбувся у Мейн Івенті з Холдему, гарантія у якому склала 1 500 000 гривень. Престижний турнір зібрав 710 входів, а боротьба в ньому була настільки жорсткою, що тривала більш ніж 13 годин.

На титул найкращого гравця серії претендували кілька спортсменів, але сильнішим за всіх виявився slavik1971. Він показав неймовірні чемпіонські навички в стилі Філа Хельмута й у фінальній роздачі турніру обіграв KK, маючи на руках QQ!

Рятівний рівер відкрив третю даму, і новоспечений чемпіон вирушив святкувати успіх, заробивши понад 272 000 гривень призових! Окрім епічної перемоги slavik1971 забрав ще й титул найкращого нокаутера серії. Йому вдалося заробити на баунті 131 698 гривень!

Ну а більше за всіх за підсумками серії виграв спортсмен spielerkind. З урахуванням баунті він поповнив свій рахунок на 281 421 гривню!

Представники команди PokerMatch теж не пасли задніх. Практично кожен із них засвітився в зоні виплат хоча б одного з івентів, а стрімер Ігор Netigor завоював відразу два чемпіонські титули! Дуже потужний виступ!

Всі результати та рекорди серії можна побачити на офіційній сторінці PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і ставайте героєм наступної турнірної серії! Вам це точно під силу!

Грайте в покер під ковдрою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!