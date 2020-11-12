Збірна України з матч-покеру, яка цьогоріч захистила титул чемпіона світу, отримала заслужені нагороди і подарунки від титульного спонсора команди компанії PokerMatch. Найкращих покеристів планети відзначили на головній арені України НСК "Олімпійському".

Захищати титул чемпіонів світу з матч-покеру нашій команді довелось перед моніторами комп’ютерів через пандемію. Утім, незвичний формат змагань не завадив українцям проявити свої найкращі навички. Наші спортсмени випередили 11 найкращих збірних світу і вдруге поспіль підкорили головну вершину командного чемпіонату світу з покеру.

Сергій Єфіменко, президент Всеукраїнської федерації спортивного покеру:

Ця перемога важлива, насамперед, в тому плані, що це підтвердження титулу чемпіона. Так як в 2019 році, можна сказати, про нас ніхто не знав, ми приїхали дебютантами в Дублін на Кубок світу. І одразу ж посіли перше місце. Підтвердити титул набагато важче, ніж його здобути початково.

До фантастичного досягнення доклались дев’ятеро українських покеристів: Ганна Мазно (Харків), Артем Кобилинський (Київ), Андрій Любовецький (Київ), Михайло Гутий (Луцьк), Ренат Богданов (Київ), Михайло Кобилінський (Київ), Андрій Момот (Харків), Володимир Дрокін (Київ) та капітан команди Михайло Кедровський (Київ). Найкращим гравцем турніру визнали чемпіона світу лучанина Михайла Гутого.



Найкращий гравець чемпіонату світу Михайло Гутий. Фото: 24 канал

Михайло Гутий. Чемпіон світу з матч-покеру:

У покері важливо тримати себе не лише в хорошій розумовій формі, але й фізичній, адже ігрова сесія інколи може тривати 10 годин. Також важливо добре розуміти психологію суперників за столом. Нажаль, в онлайн-форматі, який проходив через коронавірус, це важче робити, ніж у живій грі. Ти бачиш своїх суперників, можеш якось використовувати їхні слабкості, пристосовуватись до них, аналізувати.

Окрім престижного статусу і трофею, представники збірної отримали приємний бонус від титульного спонсора. Компанія PokerMatch вручила кожному чемпіону грошові винагороди – по 25 тисяч гривень.

Ігор Теребінов, директор з маркетингу компанії PokerMatch

Друга поспіль перемога нашої команди, це дуже вагомий внесок до популяризації улюбленої гри, улюбленого спорту в Україні. Покерматч, як компанія, як спонсор, дуже раді бути причетними до цієї популяризації. Адже покер – це спорт. Спортивна філософія – це кредо нашої компанії. І ми надалі будемо підтримувати нашу збірну.