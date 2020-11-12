Сборная Украины по матч-покеру, которая в этом году защитила титул чемпиона мира, получила заслуженные награды и подарки от титульного спонсора команды компании PokerMatch. Лучших покеристов планеты отметили на главной арене Украины НСК "Олимпийском".

Из-за пандемии защищать титул чемпионов мира по матч-покеру нашей команде пришлось перед мониторами компьютеров. Впрочем, необычный формат соревнований не помешал украинцам проявить свои лучшие навыки. Наши спортсмены опередили 11 лучших сборных мира и второй раз подряд покорили главную вершину командного чемпионата мира по покеру.

Сергей Ефименко, президент Всеукраинской федерации спортивного покера:

Эта победа важна, прежде всего, в том плане, что это подтверждение титула чемпиона. Так как в 2019 году, можно сказать, о нас никто не знал, мы приехали дебютантами в Дублин на Кубок мира. И сразу же заняли первое место. Подтвердить титул гораздо труднее, чем его получить изначально.

К фантастическому достижению приложились девять украинских покеристов: Анна Мазно (Харьков), Артем Кобылинский (Киев), Андрей Любовецкий (Киев), Михаил Гутый (Луцк), Ренат Богданов (Киев), Михаил Кобылинский (Киев), Андрей Момот (Харьков ), Владимир Дрокин (Киев) и капитан команды Михаил Кедровский (Киев). Лучшим игроком турнира признали чемпиона мира из Луцка Михаила Гутого.



Лучший игрок чемпионата мира Михаил Гутый. Фото: 24 канал

Михаил Гутый. Чемпион мира по матч-покеру:

В покере важно держать себя не только в хорошей умственной форме, но и физической, ведь игровая сессия иногда может длиться 10 часов. Также важно хорошо понимать психологию соперников за столом. К сожалению, в онлайн-формате, который проходил из-за коронавируса, это труднее делать, чем в живой игре. Ты видишь своих соперников, можешь как-то использовать их слабости, приспосабливаться к ним, анализировать.

Кроме престижного статуса и трофея, представители сборной получили приятный бонус от титульного спонсора. Компания PokerMatch вручила каждому чемпиону денежные вознаграждения – по 25 тысяч гривен.

Игорь Теребинов, директор по маркетингу компании PokerMatch

Вторая подряд победа нашей команды, это очень весомый вклад в популяризацию любимой игры, любимого спорта в Украине. Покерматч, как компания, как спонсор, очень рады быть причастными к этой популяризации. Ведь покер – это спорт. Спортивная философия – это кредо нашей компании. И мы в дальнейшем будем поддерживать нашу сборную.