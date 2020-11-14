Світова серія покеру, яка цьогоріч відбулась повністю в онлайні, не поспішає прощатись із гравцями до 2021 року. Організатори проведуть ще один Main Event, а чемпіон світу визначиться уже в "живій" грі.

WSOP-online 2020 подарував чимало знакових подій. Зокрема, у головному турнірі, де йшла боротьба за звання чемпіона світу, покеристи зібрали рекордний для онлайну призовий фонд – понад 27 мільйонів доларів. Багато експертів і регулярів, утім, не отримали звичних яскравих емоцій. Відтак, уже у листопаді-грудні отримають нагоду повторити. Турнір стартує у двох півкулях у різний час. Спочатку в онлайні, а вирішальна стадія уже відбудеться перед об’єктивами камер.

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Початковий етап турніру з класичним бай-іном 10 000 доларів стартує в мережі 29 листопада, цей турнір буде міжнародним. А от американці вступлять в боротьбу 13 грудня і також визначать учасників фінального столу. 9 найсильніших гравців із міжнародного турніру зійдуться уже в офлайні в казино в Розвадові 15 грудня. Аналогічні баталії стартують у американській версії 28 грудня в Лас-Вегасі.



Фінальний стіл WSOP Main Event. Фото: wsop.com

Саме в столиці грального бізнесу і визначиться чемпіон світу. Переможці обох фіналок наживо гратимуть у хедз-апі, а окрім головного призу, найкращий гравець планети отримає бонусом 1 мільйон доларів. Вирішальну сутичку наживо транслюватиме спортивний кабельний гігант ESPN, а коментуватимуть старожили WSOP Лон Макіхерн та Норман Чад.