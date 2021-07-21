Сегодня PokerMatch является одним из крупнейших покер-румов Восточной Европы и входит в топ-10 лучших платформ мира. Достичь такого прорыва компании удалось благодаря работе во многих направлениях.

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За 5 лет PokerMatch разыграл сотни миллионов гривен в онлайн-сериях и регулярных ежедневных турнирах. Чего только стоят рекордные для Украины ивенты Mega KO с гарантиями до 10 000 000 гривен. Компания также активно работает с офлайн-покером, организовывая живые серии, которые стабильно собирают сотни покеристов в борьбе за крутые призовые и чемпионские кубки.

Недавно PokerMatch поднялся на первую строчку в авторитетном рейтинге PokerScout. Кроме того, украинский покер-рум стабильно получает престижные награды в Украине и за рубежом.

PokerMatch активно поддерживает национальную сборную по спортивному покеру, которая дважды брала титул чемпиона мира. Немалое внимание покерная платформа также уделяет сотрудничеству с другими видами спорта. Недавно PokerMatch провел турниры в коллаборации с шахматами и киберспортом.

Участие в развитии компании и популяризации интеллектуальной игры активно принимают послы и стримеры PokerMatch. Покерные трансляции на платформе Twitch собирают многочисленную аудиторию, которая весело и интересно проводит время в хорошей компании. А к своему юбилею покер-рум устроил 25-часовой стрим-марафон.