В новом клубе спортивного покера Full House Kharkiv обладателями чемпионских кубков в турнирах по Безлимитному Холдему и Омахе стали восемь спортсменов, которые представляли Киев, Днепр и Харьков. Всего же за трофеи боролись покеристы из более чем 40 городов Украины и гости из-за рубежа.

Читайте также: Бренд PokerMatch получил украинскую лицензию на проведение игр в покер в Интернете

Главное событие серии – турнир Ukraine Champioshiop – вызвал настоящий ажиотаж. Игроки сделали 662 входа в Main Event и разыграли более 1 171 000 гривен призовых. Среди прочих, участие в турнирах принял и амбассадор PokerMatch Евгений Качалов, а опытный стример Влад Betman95 вообще сумел пробиться в Топ-10. В итоге же медали достались киевлянам. Чемпионом Украины стал Александр Штанько, который получил кубок, диплом от Федерации, золотую медаль и, конечно, солидные призовые – 260 000 гривен. Второе место занял Дмитрий Шибенок, а третье – Рустам Гаврилюк.



Участники финального стола Ukrainian Championship / фото: PokerMatch

Отметим, что генеральным партером серии выступил крупнейший покерный рум Восточной Европы PokerMatch. Ежедневно на серии проходили конкурсы и розыгрыши, где участники получали приятные подарки от PokerMatch – мерч, эксклюзивные колоды карт, турнирные деньги на счет и многое другое.



Призеры Ukrainian Championship / фото: PokerMatch

Серия Ukraine Championship, которую проводила Всеукраинская федерация спортивного покера при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и PokerMatch, безусловно, стала масштабным спортивным событием, которое доказало, что покер в Украине прогрессирует, как вид спорта и привлекает все больше участников. Можно не сомневаться, что офлайн-покер на наших просторах продолжит активное развитие и новая большая серия уже не за горами.