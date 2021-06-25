"Лицензия – это большой и важный шаг для всей компании. PokerMatch Ukraine продолжит популяризировать и развивать спортивный покер в Украине и радовать своих игроков!" – заявил генеральный директор компании Виктор Кириченко.

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Компания имеет серьёзные амбиции. "Мы хотим занять лидирующие позиции на украинском рынке в первый год после легализации. Уверены, что с нашим арсеналом маркетинговых инструментов, опытом и пониманием психологии покерного игрока нам это удастся", – заявляют в PokerMatch Ukraine.

По словам Кириченко, компания будет стремиться создать полноценное комьюнити вокруг PokerMatch Ukraine. "Сейчас есть отличные ресурсы и площадки для того, чтобы объединять людей по интересам. Соцсети, форумы, встречи с игроками в "живом" формате – всё это укрепляет доверие пользователей к компании и, конечно же, даёт весь необходимый фидбек по реализованным проектам и идеи для планов на будущее", – говорит генеральный директор.

Также в компании планируют заниматься проведением в Украине live-серий, в которых основное внимание будет уделяться спортивной составляющей покера. Кроме того, PokerMatch Ukraine готовит немало интересных акций и ивентов, в том числе совместные масштабные проекты с представителями других видов спорта.

"Мы будем делать популярным спортивный покер, стимулируя всё больше украинцев окунуться в мир этой прекрасной игры", — говорят в компании.