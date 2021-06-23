Дебютный VIP-фриролл состоится уже в ближайшую субботу, старт турнира в 20:00. Соревнования будут проходить в формате классического фризаута – без ребаев, аддонов и ре-энтри. Регистрация в турнир уже открыта, его можно найти в лобби PokerMatch в турнирной закладке "фрироллы".

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За призовые в размере 250 тысяч гривен без инвестиций будут соревноваться представители VIP-клуба украинского покерного рума. Чтобы попасть в когорту избранных, необходимо выполнить одно из нескольких условий. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.