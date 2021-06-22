Игрок с ником "pavel1100" не имел равных сразу в двух ивентах серии Euro PONT. Он побеждал в турнирах Champions Cup 500k Turbo PKO и Оle-Оle-Оle Ukraine, и положил в карман более 126 тысяч гривен призовых.

Читайте также: Евгений Качалов поборется за звание чемпиона Украины по покеру

Шестизначный выигрыш достался и спортсмену с ником 13021995lew, который победил в настоящее время в наиболее прибыльном турнире серии. Чемпион Fan Cup 500k Turbo PKO пополнил банкролл на 113 702 гривен.

Борьбу за трофеи ведут и стримеры PokerMatch. Пока ближе всех к победе был Влад betman95. Впереди еще 13 турниров Euro Pont, а следовательно мы увидим немало борьбы за солидные призовые. В частности, уже до конца этой недели разыграют не менее 2 750 000 гривен. Более подробная информация о промежуточных результатах серии – на официальном сайте PokerMatch.