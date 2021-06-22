Гравець із ніком "pavel1100" не мав рівних одразу у двох івентах серії Euro PONT. Він тріумфував в турнірах Champions Cup 500k Turbo PKO та Оle-Оle-Оle Ukraine, і поклав до кишені понад 126 тисяч гривень призових.

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Шестизначний виграш дістався і спортсмену з ніком 13021995lew, який переміг у наразі найбільш прибутковому турнірі серії. Чемпіон Fan Cup 500k Turbo PKO поповнив банкрол на 113 702 гривень.

Боротьбу за трофеї ведуть і стрімери PokerMatch. Наразі найближчим до перемоги був Влад betman95. Попереду ще 13 турнірів Euro Pont, а відтак чимало боротьби за солідних призових. Зокрема, уже до кінця цього тижня розіграють щонайменше 2 750 000. Більш детальна інформація щодо проміжних результатів серії – на офіційному сайті PokerMatch.