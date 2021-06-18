Первый этап долгожданного чемпионата Украины по спортивному покеру пройдет 20-28 июня во клубе "Full House Kharkiv". Серию проводит Всеукраинская федерация спортивного покера при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и крупнейшего покерного рума Восточной Европы PokerMatch.

Читайте также: В Украине разыграют 10 000 000 гривен для фанатов футбольного Евро

Спортсмены из разных городов страны поборются за престижные трофеи и часть гарантированного призового фонда в 2 000 000 гривен. Всего в программе серии будет 8 титульных турниров, а финальным аккордом станет Main Event Ukraine Championship с гарантией 1 000 000 гривен.

Главное событие будет проходить несколько дней, с 23 по 28 июня. Среди претендентов на победу будет и амбассадор PokerMatch Евгений Качалов. Среди множества трофеев добытых им за карьеру, у него пока нет титула чемпиона Украины. Поэтому в Харькове Евгений попытается исправить эту ситуацию, а его противники за столами получат возможность сразиться с легендой мирового и отечественного покера.