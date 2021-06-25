"Ліцензія — це великий та важливий крок для всієї компанії. PokerMatch Ukraine буде популяризувати й розвивати спортивний покер в Україні та радувати свох гравців!" — заявив Генеральний директор компанії Віктор Кириченко.

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Компанія має серйозні амбіції. "Ми хочемо посісти лідируючі позиції на українському ринку в перший рік після легалізації. Упевнені, що з нашим арсеналом маркетингових інструментів, досвідом та розумінням психології покерного гравця нам це вдасться", — заявляють у PokerMatch Ukraine.

За словами Кириченка, компанія прагнутиме створити повноцінне комюніті навколо PokerMatch Ukraine. "Нині є відмінні ресурси та майданчики для того, щоб об’єднувати людей за інтересами. Соцмережі, форуми, зустрічі з гравцями в "живому" форматі — все це зміцнює довіру користувачів до компанії та, звісно ж, дає весь необхідний фідбек по реалізованих проєктах та ідеї для планів на майбутнє", — каже генеральний директор.

Також у компанії планують займатися проведенням в Україні live-серий, в яких основна увага приділятиметься спортивній складовій покеру. Крім того, PokerMatch Ukraine готує чимало цікавих акцій та івентів, в тому числі спільні масштабні проєкти з представниками інших видів спорту.

"Ми популяризуватимемо спортивний покер, стимулюючи дедалі більше українців поринути у світ цієї прекрасної гри", — говорять у компанії.