В новому клубі спортивного покеру Full House Kharkiv власниками чемпіонських кубків в турнірах з Безлімітного Холдему та Омахи стали вісім спортсменів, які представляли Київ, Дніпро та Харків. Усього ж за трофеї боролися покеристи із більш ніж 40 міст України та гості з-за кордону.

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Головна подія серії – турнір Ukraine Champioshiop – викликав справжній ажіотаж. Гравці зробили 662 входи у Main Event і розіграли понад 1 171 000 гривень призових. З-поміж інших, участь у турніри взяв і амбасадор PokerMatch Євген Качалов, а досвідчений стрімер Влад Betman95 узагалі зумів пробитися до Топ-10. У підсумку ж медалі дісталися киянам. Чемпіоном України став Олександр Штанько, який отримав кубок, диплом від Федерації, золоту медаль та, звісно, солідні призові – 260 000 гривень. Друге місце зайняв Дмитро Шибенок, а третє – Рустам Гаврилюк.



Чемпіон Ukrainian Championship Олександр Штанько / фото: PokerMatch

Відзначимо, що генеральним партером серії виступив найбільший покерний рум Східної Європи PokerMatch. Щодня на серії відбувалися конкурси та розіграші, де учасники отримували приємні подарунки від PokerMatch – мерч, ексклюзивні колоди карт, турнірні гроші на акаунт та багато іншого.



Призери Ukrainian Championship / фото: PokerMatch

Серія Ukraine Championship, яку проводила Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України та PokerMatch, безумовно, стала масштабною спортивною подією, яка довела, що покер в Україні прогресує, як вид спорту та приваблює все більше учасників. Можна не сумніватися, що офлайн-покер на наших теренах продовжить активний розвиток і нова велика серія уже не за горами.