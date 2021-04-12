В воскресенье утром подошел к концу рекордный для украинского онлайна покерный турнир. Его участники разыграли 10 000 000 гривен призового фонда, еще 3 431 000 покеристы получили приятными бонусами, а чемпион оформил крутой шестизначный занос.

На дистанции в почти 12 часов наиболее выносливым оказался покерист с ником "sanekpo". Александр исполнил максимальное количество входов – 8 по 2 500 гривен – и получил солидное вознаграждение – 810 472 гривен (+12 500 за выбивание соперников).

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Что интересно, свой путь за фантастическим призом "sanekpo" начал с депозита в 100 гривен. Впоследствии он набил неплохой банкролл и торжествовал в рекордном для Украины онлайн-турнире. Участие в нем приняли 1 912 игроков, а общее количество входов достигло 3 412. В призовую зону попали 500 лучших спортсменов.

В борьбу за титул, конечно, ворвались и стримеры PokerMatch. Двое из них были близки от попадания на подиум. Андрей "Djonidze" завершил выступление на 8 позиции, Влад "Batman95" финишировал на 14 месте. В конце концов, у всех причастных к рекорду будет возможность наверстать упущенное велью. В PokerMatch обещают и в дальнейшем проводить турниры такого грандиозного масштаба.