С 1 апреля на украинской платформе PokerMatch стартует очередная акция для кэш-игроков "Комбиллион". За любым столом Техасского Холдема на лимитах от 1/2 гривны в течение месяца разыграют миллион гривен.

Каждые три дня в специальных лидербордах кэш-игроки будут бороться за 100 тысяч гривен призовых. Чтобы накапливать зачетные баллы, нужно собирать комбинации, при этом не обязательно побеждать с ними в раздаче. Даже наоборот – проигрыш поможет получить большее количество очков. Набранные баллы будут умножаться на соответствующий коэффициент, в зависимости от лимита игры.

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Для того, чтобы очки пошли вам в зачет, нужно в игровом клиенте выбрать акцию "Комбиллион" и нажать кнопку "Принять участие". Активацию нужно повторять перед стартом каждого следующего лидерборда. Кроме миллиона гривен, PokerMatch традиционно подарит дополнительные призы за "Козырную карту", которую получит каждый, кто собрал хотя бы один зачетный балл в лидерборде. Главный приз – 100 тысяч гривен. Более подробная информация акции "Комбиллион" – на официальном сайте PokerMatch.