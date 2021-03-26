Как заработать более 200 тыся гривен за несколько минут: на PokerMatch упал исторический джекпот
Ведущая украинская покерная онлайн-площадка PokerMatch продолжает делать своих игроков богачами.
Источник:PokerMatch
Совсем недавно в руме появились быстрые турниры в формате Windfall (спины) с Китайского покера. Не прошло еще и недели после их запуска, а игроки уже сорвали первый в этой дисциплине джекпот размером более полумиллиона гривен!
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Знаковое событие произошло в Windfall с бай-ином всего 100 гривен и трое счастливчиков разделили между собой 501 221 гривну.
- anna5678 – 222 542 гривны
- jagazzz25 – 178434 гривны
- 1418685a – 100 244 гривны
Повторить подобный успех может, буквально, любой игрок PokerMatch, ведь Windfall-джекпот никуда не делся. Сорвать его можно в быстрых турнирах не только из Китайского покера, но и в более традиционных Холдеме или Омахе. Сумма общего Windfall-джекпот сейчас составляет 2 800 000 гривен!
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