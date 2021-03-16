Покерная платформа PokerMatch не останавливается на достигнутом. Ведущий украинский рум замахнется на очередной рекорд – 10 апреля здесь разыграют 10 миллионов гривен в одном турнире.

Третья серия уже традиционного турнира "Mega KO" будет самым крупным онлайн-событием в истории украинского покера. Гарантированный призовой фонд составит 10 000 000 гривен, а победитель станет миллионером. Чемпионы первых двух турниров "Mega KO" также не сожалеют о своих достижениях. Игроки "1st" и "1bpex", пополнили свои банкроллы на 598 000 и 327 000 гривен соответственно.

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Кроме беспрецедентного призового фонда, в рамках турнира дополнительно разыграют еще 3 миллиона гривен разнообразными призами. Как и в предыдущем ивенте, бай-ин в "Mega KO" составит 2 500 гривен. Впрочем, по традиции, отобраться в грандиозное событие можно будет и со значительно меньшими инвестициями. До 10 апреля на PokerMatch ежедневно будут проходить сателлиты в турнир с бай-ином от 0.5 до 900 гривен. Более подробная информация о "Mega KO №3" – на официальном сайте PokerMatch.