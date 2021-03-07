Чемпионом второго мегатурнира "Мега KO-2" стал игрок 1bepx. Рум уже анонсировал третью серию.

На PokerMatch становится по-настоящему жарко! За две недели успешно прошли два крупных события с гарантиями 5 миллионов гривен и миллионными подарками для всех участников.

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Завершилась борьба во втором супертурнире "Мега KO". Ивент вызвал невероятный ажиотаж и собрал более двух тысяч входов. Как результат – призовой фонд превысил гарантию и составил 5,071,500 гривен. И это не считая подарков, их раздали на сумму более 4 миллионов гривен!

Битва в турнире длилась более десяти часов. В призовую зону "поместились" 300 игроков, а чемпионом стал Антон 1bepx из Чернигова, за что получил 305,037 гривен призовыми и еще 22,500 гривен за выбивание оппонентов!

Напомним, что первый "Мега КО" выиграл игрок 1st.

Отметим удачное выступление стримеров – Влад Betman95 занял 13 место, красавица Саша Alexred – 15 место, а Степан Solianyk финишировал 25-м.

В турнире толстосумов High Roller poker KO также было за что побороться. 112 спортсменов скинулись по 10 тысяч гривен, поэтому призовой фонд перевалил за миллион гривен!