Украинские покеристы вновь бросят вызов Ольге Ермольчевой в борьбе за iPhone 12 Pro. На прошлой неделе амбассадор PokerMatch переиграла в финале акции игрока с ником "bbova1903". 12 марта у игроков будет возможность взять реванш у "Мангусты".

Как и в дебютной "Битве за iPhone", спортсменов, прежде всего, ждет отборочный турнир, который состоится 10 марта. Бай-ин в сателлит – всего 5 гривен, призовой фонд турнира – 1000 гривен. Победитель ивента получит билет в хедз-ап, где его будет ждать Ольга Ермольчева.

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Решающую покерную схватку 12 марта, по традиции, "Мангуста" будет транслировать в прямом эфире во время своего стрима на Twitch-канале PokerMatch. Так или иначе, соперник Ермольчевой, даже в случае поражения, получит утешительный приз – 10 тысяч турнирных гривен на свой счет. Более подробная информация о "Битве за iPhone №2" – на официальном сайте PokerMatch.