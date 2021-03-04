Ведущая покерная платформа PokerMatch даст старт очередной рейк-гонке. Заручившись аурой очаровательных амбассадоров покер-рума Ольги Ермольчевой и Алены Мироненко, специалисты по кэш-игре разыграют 80 000 гривен призовых.

Акция "Women Power" продлится на PokerMatch с 5 по 8 марта за любыми кэш-столами Безлимитного Холдема и Омахи на лимите от 0.5/1 гривны. Игроки будут получать очки в лидерборде за каждые 8 рейковых раздач. Чем выше лимит – тем больше очков пойдет вам в зачет. Более подробная информация доступна на официальном сайте PokerMatch.

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Самые настойчивые участники рейк-гонки "Women Power", которые наберут не менее 800 зачетных баллов, разделят между собой призовой фонд – 80 000 гривен. Впрочем, и те, кто не выполнят обязательного условия акции, не останутся без подарка. Игроки, набравшие хотя бы одно очко, получат "Козырную карту", которая вознаградит случайным призом. Самая весомая "Козырная карта" в рамках акции – 8 888 гривен в подарок.