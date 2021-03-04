Провідна українська покерна платформа PokerMatch дасть старт черговій рейк-гонці. Заручившись аурою чарівних амбасадорів покер-руму Ольги Єрмольчевої та Альони Мироненко, фахівці із кеш-гри розіграють 80 000 гривень призових.

Акція "Women Power" триватиме на PokerMatch з 5 по 8 березня за будь-якими кеш-столами Безлімітного Холдему та Омахи на ліміті від 0.5/1 гривня. Очки у лідерборді гравець отримуватиме за кожні 8 рейкових роздач. Що вище ліміт – то більше очок вам піде у залік. Більш детальна інформація на офіційному сайті PokerMatch.

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Найбільш наполегливі учасники рейк-гонки "Women Power", які наберуть щонайменше 800 залікових балів, розділять між собою призовий фонд – 80 000 гривень. Утім, і ті, хто не виконають обов’язкової умови акції, не залишаться без подарунку. Гравці, які наберуть хоча б одне очко, отримають "Козирну карту", яка винагородить випадковим призом. Найвагоміша "Козирна карта" в рамках акції – 8 888 гривень у подарунок.