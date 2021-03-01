К многочисленной армии поклонников покера на платформе PokerMatch присоединились известные украинские стримеры киберспорта. Украинский покер-рум устроил турнир "Битва стримеров", где разыграли 250 000 гривен.

Переквалифицироваться из мастеров Counter-Strike и Dota 2 в покеристов отважились 24 популярных в Украине стримера. К интеллектуальной игре присоединилась и их аудитория – покерный ивент киберспортсмены транслировали на своих каналах. Шестеро участников, кроме ярких эмоций, получили денежное вознаграждение.

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Главный же приз и титул чемпиона забрал "kamikpro", который специализируется на игре в Counter-Strike и Hearthstone. Победу триумфатор отпраздновал в прямом эфире в компании брата, оформив занос в 87 500 гривен. Кроме солидного выигрыша, Александр получил билет на очередной турнир "Mega KO" с гарантией 5 000 000 гривен, который состоится на PokerMatch 6 марта.