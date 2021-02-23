Профессионал из Украины Михаил "makemevision" Суй финишировал вторым в одном из крупнейших регулярных онлайн-турниров SundayMillion.

Соревнования собрали почти 12 тысяч входов, сформировавших впечатляющий призовой фонд в 1 140 000 долларов! 2000 покеристов в итоге попали в призовую зону, и, конечно, главными счастливчиками стали 9 финалистов.

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Финальный стол, к слову, оказался интернациональным: грек, бразилец, болгарин, голландец, сразу трое финнов, россиянин и украинец. Именно последним двоим суждено было разыграть главный трофей соревнований в хедз-апе.

К сожалению, справиться с последним соперником makemevision не сумел и триумфатором турнира стал игрок с ником "NeGiba", которому досталось 116 тысяч долларов. Михаил Суй, впрочем, вряд ли очень расстроился, ведь второе место принесло ему 83 тысячи долларов – самые большие призовые в карьере. Всего же в онлайн-турнирах makemevision выиграл уже более 6 миллионов гривен.