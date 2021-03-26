Провідний український покерний онлайн-майданчик PokerMatch продовжує робити своїх гравців багатіями.

Зовсім нещодавно в румі з’явилися швидкі турніри в форматі Windfall (спіни) із Китайського покеру. Не минуло ще й тижня після їх запуску, а гравці уже зірвали перший у цій дисципліні джекпот, розміром понад пів мільйона гривень!

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Знакова подія трапилася у Windfall з бай-іном всього 100 гривень і троє щасливчиків розділили між собою 501 221 гривню:

anna5678 – 222 542 гривні

jagazzz25 – 178 434 гривні

1418685a – 100 244 гривні

Повторити подібний успіх може, буквально, будь-який гравець PokerMatch, адже Windfall-джекпот нікуди не подівся. Зірвати його можна у швидких турнірах не лише з Китайського покеру, але й традиційніших Холдемі чи Омасі. Сума загального Windfall-джекпот зараз становить 2 800 000 гривень!