З 1 квітня на українській платформі PokerMatch стартує чергова акція для кеш-гравців "Комбільйон". За будь-якими столами Техаського Холдему на лімітах від 1/2 гривні впродовж місяця розіграють мільйон.

Кожні три дні у спеціальних лідербордах кеш-гравці боротимуться за 100 000 гривень призових. Аби накопичувати залікові бали, потрібно збирати комбінації, при цьому не обов’язково із ними перемагати в роздачі. Навіть навпаки – програш допоможе отримати більшу кількість очок. Набрані бали будуть множитись на відповідний коефіцієнт, залежно від ліміту гри.

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Для того, щоб очки пішли вам у залік, потрібно в ігровому клієнті вибрати акцію "Комбільйон" і натиснути кнопку "Взяти участь". Активацію потрібно повторювати перед стартом кожного наступного лідерборду. Крім мільйона гривень, PokerMatch традиційно даруватиме додаткові призи за "Козирною картою", яку отримає кожен, хто зібрав бодай один заліковий бал у лідерборді. Головний приз – 100 000 гривень. Більш детальна інформація акції "Комбільйон" – на офіційному сайті PokerMatch.