Главная покерная онлайн-платформа Украины возглавила рейтинг самых популярных румов планеты!

30 марта 2021 года – стал историческим днем! Украинский покерный рум PokerMatch ворвался на первое место в рейтинге авторитетного ресурса PokerScout и получил статус самой популярной онлайн-платформы в мире!

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Напомним, чуть больше недели назад PokerMatch вышел на пятое место в этом почетном списке. Тогда букмекеры начали принимать ставки на то сможет ли украинский рум возглавить рейтинг. Ответ нашелся очень быстро, еще до конца текущего месяца PokerMatch добрался до вершины.

Такой успех состоялся, в том числе благодаря акции Chat Miner's Jackpot, которая буквально за десять дней подняла трафик рума в десять раз!

CEO PokerMatch International Руслан Бангерт прокомментировал успех:

Я очень рад, что тестирование инновационных покерных столов и нестандартных технологий маркетинговых кампаний оказали такой приятный эффект на мировой рейтинг. Выражаю искреннюю благодарность всем майнерам, мы сделали это вместе!

Сбрасывать обороты PokerMatch не собирается и уже вскоре в украинском руме состоится крупнейший в истории турнир "Mega KO", гарантия которого составит аж 10 миллионов гривен!