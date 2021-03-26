Благодаря серьёзному увеличению игрового трафика, ведущая платформа PokerMatch ворвалась в когорту лидеров мирового покера. Очевидно, на этом компания не остановится – намекают эксперты из букмекерской сферы.

Амбициозный украинский покер-рум PokerMatch систематически радует своих клиентов разнообразными акциями, благодаря чему уже способен бросить вызов по популярности старожилам онлайн-покера. Букмекеры следовательно, внесли в свою линию ставку на то, сможет ли украинский рум занять первое место в рейтинге PokerScout. Дать свой прогноз на это незаурядное событие можно, в частности, на PariMatch.

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Существенный прогресс PokerMatch в последние дни обусловлен, прежде всего, уникальной акцией для кэш-игроков Miner's Jackpot, где за ставку в 1 копейку есть возможность сорвать джекпот в 100 000 гривен. Ежедневно за специальными кэш-столами акции играют более 8 000 покеристов и их количество увеличивается.

Также немалый ажиотаж вызывает уже традиционный турнир "Mega KO", который 10 апреля в третий раз соберет покеристов в борьбе за фантастические призовые.