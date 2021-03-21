Крупнейшая украинская покерная онлайн-платформа PokerMatch прочно закрепилась в списке лидеров этого рынка в мире.

PokerMatch все успешнее конкурирует с китами индустрии. Так, в обновленном рейтинге самых популярных покерных румов мира украинская комната смогла подвинуть нескольких многолетних лидеров и поднялась в топ-5!

Этот рейтинг формирует авторитетная компания PokerScout, которая считает трафик всех покерных онлайн-платформ планеты.

Добиться такого прорыва PokerMatch удалось не в последнюю очередь благодаря акции Chat Miner's Jackpot. Она дает всем игрокам возможность сорвать бэд-бит джекпот в десятки тысяч гривен, потратив на это всего 1 копейку!

Неудивительно, что столы Chat Miner's Jackpot сразу приобрели огромную популярность и помогли украинскому покер-руму попасть в компанию лучших на планете!