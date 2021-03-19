Ведущий украинский рум PokerMatch запустил очередную акцию с бонусами для своих игроков. На этот раз шанс получить призы, буквально на ровном месте, получили поклонники кэш-игры.

Итак, PokerMatch запустил кэш-столы Chat Miner's Jackpot, за которыми можно сорвать солидный джекпот, потратив всего 1 копейку! Более того, даже играть за этими столами не обязательно, достаточно просто занять место.

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Все покеристы автоматически выставляются олл-ин в каждой последующей раздаче. Игра идет за столами 6-max, или 10-max с бай-инами 1-20 гривен и блайндами 0,01/0,01 грн.

Главная же фишка столов в том, что в каждой раздаче у игроков есть шанс поймать бэд-бит-джекпот, общий призовой фонд которого аж 100 000 гривен! Все детали акции ищите на официальном сайте PokerMatch.