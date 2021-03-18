Покерная платформа PokerMatch продолжает активно сотрудничать с различными интеллектуальными дисциплинами. Недавно в украинском онлайне состоялся шахматно-покерный турнир. На очереди – коллаборация покера с игрой в формате "Что? Где? Когда?".

Турнир "The Game IV", который организуют популярный проект интеллектуальных игр The GAME и PokerMatch, состоится в два этапа. В рамках первой дисциплины – викторины в формате "Что? Где? Когда?" – участников ждет 21 вопрос от двукратного обладателя "Хрустальной совы" Владимира Островского.

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Вес правильного ответа – один зачетный балл, который впоследствии трансформируется в 1 000 фишек уже на покерном этапе соревнований. На каждый ответ участнику отведут одну минуту. Первый этап состоится на платформе open-quiz.com. Ссылка на ресурс появится после заполнения регистрационной формы на турнир. Интеллектуальная викторина стартует 27 марта в 13:00 по Киеву.

Затем, 28 марта в 19:00, состоится покерный этап турнира, в котором примет участие каждый, кто дал хотя бы один правильный ответ в предыдущем раунде. На платформе PokerMatch участники поборются за призовой фонд в 100 000 гривен в турнире по Безлимитному Холдему. Зарегистрироваться в ивент нужно самостоятельно, поздняя регистрация в турнире не предусмотрена! Более подробная информация о "The Game IV" – на официальном сайте PokerMatch.

Чтобы должным образом подготовиться к ивенту, который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, как самая массовая интеллектуальная онлайн-игра в истории, игрокам организуют своеобразный тренинг. 21 и 24 марта на Twitch канале PokerMatch состоятся специальные стримы с участием амбассадоров и стримеров украинского покер-рума и автора вопросов первого этапа "The Game IV" Владимира Островского.