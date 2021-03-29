Успешный и известный в покерном сообществе украинец Алексей "ffellini" Кравчук решил организовать для себя серьезный челлендж, который должен привлечь немало внимания поклонников покера.

Начиная с 1 апреля и до завершения текущего года Алексей планирует провести покерный марафон, в течение которого его задачей будет заработать 100 тысяч долларов за кэш-столами.

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Чтобы усилить интерес зрителей, Кравчук добавит к челленджу вознаграждение и наказание на случай соответственно успеха или неудачи. Если ffellini сможет заработать 100 тысяч баксов то, вероятно, приобретет себе новые часы за, примерно, 5 тысяч. А вот наказание за провал имеют шанс придумать те, кто за ним будет наблюдать. Алексей готов, например, покрасить волосы в любой цвет, или что-то в таком духе. Словом, покерист открыт к предложениям.

Наблюдать за прогрессом Кравчука можно будет на его канале в Twitch. Украинец обещает стримить там по меньшей мере три раза в неделю. Кроме того, если ffellini добьется поставленной цели, на Новый год он разыграет 2022 доллара между своими зрителями.

Шансы на успех челленджа у Алексея высоки, ведь он далеко не новичок в покере. Кравчук – успешный кэш-регуляр и при этом периодически добивается успеха и в турнирах. Еще в 2012 году он выигрывал один из сайд-ивентов на EPT San Remo. В 2018 трижды попадал в призовую зону турниров Мировой серии покера в Лас-Вегасе. А в прошлом году стал участником финального стола Mini Main Event WSOP Online с бай-ином 500 долларов. Турнир собрал 15 205 (!) входов и ffellini сумел финишировать пятым, заработав 188 тысяч долларов.