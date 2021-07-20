Впрочем, раздавать подарки свои игрокам PokerMatch начал еще задолго до знаменательной даты и продолжит делать это и дальше. Очередным приятным сюрпризом станет акция "Козырный дроп".

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Так что с 21 по 28 июля просто играя кэш за столами Холдема или Омахи на любых лимитах, вы сможете получить козырные карты и выиграть по ним фриспины в PokerMatch Casino! Карты будут выпадать в случайном порядке. Без ограничений!

Для того чтобы стать участником акции "Козырный дроп", нужно выполнить все три условия:

сыграть 25 и более рейковых раздач на любом лимите в течение текущей сессии;

в момент выпадения Козырного дропа не находиться в ситауте и иметь активную сессию;

начать или завершить раздачу не позднее чем за 2 минуты до выпадения Козырного дропа.

Чем выше лимит – тем круче подарки. Все просто и, главное, прибыльно! Все детали акции ищите на официальном сайте PokerMatch.