17 июля на PokerMatch состоится первый еженедельный турнир-миллионник. Каждую субботу в течение 5 недель спортсмены смогут побороться за немалые призовые и чемпионские кубки, инвестировав всего 550 гривен. Битву за миллион можно начать также с турниров-сателлитов. Еще один способ – принять участие в специальной кэш-акции.

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Игроки, которые соберут каре с парой 5-5 за кэш-столами Холдема на лимитах от 0.05/0.10 гривен, получат прямой билет в турнир-миллионник. В каждый субботний турнир можно оформить до 4 входов. Тематическая карманная пара 5-5 может трансформироваться и в пропуск в сателлит на Главное событие (бай-ин – 27.5 грн, гарантия – 10 билетов). Для этого нужно собрать фулл-хаус с праздничной рукой.

В рамках празднования, кроме субботних ивентов, PokerMatch с 10 июля по 14 августа будет проводить ежедневные стрим-фрироллы с гарантией 5 555 гривен. Бесплатные турниры стартуют в 21:00, а пароль на них вы узнаете во время стримов на покерном канале PokerMatch в Twitch.

Угостит PokerMatch своих покеристов и праздничными "Козырными картами". Чтобы получить карту и выиграть до 55 555 гривен, нужно сгенерировать 555 гривен рейка за любыми кэш-столами Холдема, Омахи или OFC на любых лимитах. Дополнительная информация о праздничных мероприятиях – на официальном сайте PokerMatch.