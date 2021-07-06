Все что нужно для того, чтобы получить денежный приз до 10 000 гривен, – это собрать комбинацию каре за бустовыми или обычными кэш-столами Холдема в специальные счастливые часы. Ежесуточно будет четыре таких акционных периода: с 00: 00 до 02: 00 и с 11: 00 до 13: 00 по Киеву.
Читайте также: В Украине финишировал покерный марафон, в котором разыграли более 13 миллионов гривен
Чтобы заработать козырную карту и получить за ней приз, вам нужно:
– ввести в игровом клиенте промокод LUCKYHOURS;
– в указанные часы играть за кэш-столами Холдема на лимитах от 0.25/0.5 и выше;
– собрать каре, используя любую карманную пару от 22 до АА.
Козырная карта мгновенно попадет на ваш счет, независимо от того, выиграли вы раздачу или нет. Главное – собрать каре!
Активировать карту нужно в течение 48 часов в лобби игрового клиента в разделе "Мои бонусы".