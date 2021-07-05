Участники Main Event в 2,5 раза перебили гарантированный призовой фонд в почти 2,5 миллиона гривен. Чемпиону, соответственно, достался самый весомый приз из всех турниров Euro Pont. Игрок с ником "kristina212" положил в карман 365 тысяч гривен (почти 100 тысяч из них за выбивание соперников).

Читайте также: Более 5 миллионов гривен: джекпот для украинских кэш-игроков преодолел рекордную отметку

Шестизначную сумму призовых в течение серии накопил и спортсмен с ником "pavel1100", который стал единственным мультичемпионом серии. Он торжествовал в турнирах Champions Cup 500k Turbo PKO и Оle-Оle-Оle Ukraine, выиграв в общей сложности более 126 тысяч гривен призовых.

За три с половиной недели серия Euro Pont собрала 15 528 входов, а в призы попали 734 уникальных игрока. Наиболее стабильным оказался покерист с ником "beoz", которому удалось оформить аж 41 ITM. А вот самым активным участником серии, а потому и победителем лидерборда "Турниромания", суждено было стать спортсмену с ником "kokalatee", который получил солидный бонус – 50 000 гривен. Более подробная статистика серии Euro PONT доступна на официальном сайте PokerMatch.