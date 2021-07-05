Учасники Main Event у 2,5 рази перебили гарантований призовий фонд до майже 2,5 мільйонів гривень. Чемпіонові, відтак, дістався найбільш вагомий приз з-поміж усіх турнірів Euro Pont. Гравець із ніком "kristina212" поклав до кишені 365 тисяч гривень (майже 100 тисяч з них за вибивання суперників).

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Шестизначну суму призових впродовж серії накопичив і спортсмен із ніком "pavel1100", який став єдиним мульти-чемпіоном серії. Він тріумфував в турнірах Champions Cup 500k Turbo PKO та Оle-Оle-Оle Ukraine, вигравши загалом понад 126 тисяч гривень призових.

За три з половиною тижні серія Euro Pont зібрала 15 528 входів, а у призи потрапили 734 унікальні гравці. Найбільш стабільним виявився покерист із ніком "beoz", якому вдалось оформити аж 41 ITM. А от найактивнішим учасником серії, а відтак і переможцем лідерборду "Турніроманія", судилось стати спортсмену із ніком "kokalatee", який отримав солідний бонус – 50 000 гривень. Більш детальна статистика серії Euro PONT доступна на офіційному сайті PokerMatch.