Аби мати шанс зірвати найкрупніший бед-бід-джекпот в історії українського онлайн-покеру, достатньо грати за спеціальними кеш-столами з блайндами від 0.05/0.10 гривні. Найбільший куш зірвуть учасники епічного кулера. Для цього одному із гравців потрібно програти роздачу, зібравши комбінацію від каре валетів та вище.

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Не обділить PokerMatch і поціновувачі кеш-гри в Омаху. Тут сума джекпоту теж уже чимала – більше 650 тисяч гривень. Головна умова випадіння бед-бід-джекпоту – поразка із комбінацією каре тузів та вище.

Ще один спосіб суттєво поповнити власний банкрол – участь у віндфол-турнірах із Холдему чи OFC. На лімітах від 5 до 1000 гривень рандомно може випасти джекпот від загального призового фонду, який наближається до 3 мільйонів гривень.