17 липня на PokerMatch відбудеться перший щотижневий турнір-мільйонник. Щосуботи впродовж 5 тижнів спортсмени зможуть поборотись за чималі призові та чемпіонські кубки, інвестувавши лише 550 гривень. Битву за мільйон можна розпочати також і з турнірів-сателітів. Ще один спосіб – взяти участь у спеціальній кеш-акції.

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Гравці, які зберуть каре із парою 5-5 за кеш-столами Холдему на лімітах від 0.05/0.10 гривень, отримають прямий квиток у турнір-мільйонник. В кожен суботній турнір можна оформити до 4 входів. Тематична кишенькова пара 5-5 може трансформуватись і у перепустку в сателіт на головну подію (бай-ін – 27.5 грн, гарантія – 10 квитків). Для цього потрібно зі святковою рукою зібрати фул-хаус.

В рамках святкування, крім суботніх івентів, PokerMatch з 10 липня по 14 серпня буде проводити щоденні стрім-фріроли з гарантією 5 555 гривень. Безкоштовні турніри стартуватимуть о 21:00, а пароль на них ви дізнаєтесь під час стрімів на покерному каналі PokerMatch у Twitch.

Пригостить PokerMatch своїх покеристів і святковими "Козирними картами". Щоб отримати карту та виграти до 55 555 гривень, потрібно згенерувати 555 гривень рейку за будь-якими кеш-столами Холдему, Омахи або OFC на будь-яких лімітах. Додаткова інформація стосовно святкових заходів – на офіційному сайті PokerMatch.