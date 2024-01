Сотни миллионов долларов и многочисленные рекорды: 2023 год в турнирном покере

Уходящий год подарил сразу несколько незаурядных событий в мире интеллектуальной игры. В турнирном офлайн-покере состоялось много интересного и прибыльного для лучших исполнителей.

Безусловно, главным событием в покерном календаре является Мировая покерная серия, которая в 2023 году в Лас-Вегасе состоялась с невероятным размахом. Главное событие, скажем, отправило в лету сразу три рекорда.

WSOP Main Event 2023 собрал наибольшее количество участников в истории этого турнира – 10 043 и, соответственно, самый большой призовой фонд – 93 399 900 долларов. Конечно, не обошлось и без персонального рекорда – победитель Даниэль Вейнман положил в карман 12 100 000 долларов призовых, а это самое большое вознаграждение для чемпиона мира по покеру.



Даниэль Вейнман / Фото PokerNews

Организаторы Мирового покерного тура WPT стараются не отставать от оппонентов из WSOP и в 2023 году провели турнир, обеспечивший рекордный в истории гарантированный призовой фонд в 40 000 000 долларов. За главный приз боролись и украинцы, собственно в зоне ITM их финишировало трое. А вот самый большой приз в 5 282 954 долларов забрал американец Дэниел Сепиол.



Дэниел Сепиол / Фото PokerNews

Бурлили страсти за покерными столами и в Европе. Главное событие WSOP Europe в чешском Розвадове собрало беспрецедентные 817 участников, а победитель, бывший баскетболист Макс Нойгебауэр, получил 1 500 000 долларов за свой покерный скилл.



Макс Нойгебауэр / Фото PokerNews

Не сидели без дела в течение года и спортсмены с самыми толстыми кошельками. После пятилетней паузы в календарь вернулся знаменитый турнир Big One for One Drop с бай-ином 1 000 000 долларов. Большой камбек больше всего запомнился Никите Бодяковскому, который оформил свой бест-кэш в карьере – 7 114 500 долларов призовых. Хорошо запомнят 2023-й и украинские покеристы, которые выиграли немало титулов и заработали миллионы долларов призовых.