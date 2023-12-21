В Лас-Вегасе на финишную прямую вышел WPT World Championship – турнир, собравший рекордную для живого покера гарантию в 40 000 000 долларов. Часть призового фонда очутилась в карманах украинских покеристов.

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Богдан Черный, как удостоверяет Hendonmob, до сих пор никогда не играл турнир с таким солидным бай-ином – 10 400 долларов. Риск полностью себя оправдал. Украинец опередил целую когорту именитых игроков и занял 36-е место, которое принесло покеристу 132 500 долларов призовых. А это лучшее достижение Черного в офлайн-МТТ.



Ольга Ермольчева / Фото WPT

Без вознаграждения в многочисленном составе из 3835 участников не остались и еще двое украинцев. Ольга Ермольчева за 180 место получила 28 000 долларов призовых, а финишировавший 230-м Ренат Богданов – 25 500 долларов.



Эндрю Лихтенбергер / Фото PokerNews

Чемпион WPT World Championship заберет фантастическую сумму – 5 678 000 баксов. Пока самым близким к трофею и грубым деньгам является Эндрю Лихтенбергер, который в топ-6 располагает более 1/3 всех игровых фишек – 124 большых блайнда. У ближайшего преследователя Криса Мурмана – 74 ВВ.